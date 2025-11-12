Haberler

Özer Matlı: Gençlere Başarı Yolunda Sabır ve Değerlerin Önemini Vurguladı

Güncelleme:
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor' programında gençlerle bir araya gelerek ticaret hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Matlı, başarı için sabır, inanç ve alçakgönüllülüğün önemini vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Mudanya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor" programında öğrencilerle bir araya geldi. Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, ticaret hayatına başladığı dönemi ve edindiği deneyimleri gençlerle paylaşan Matlı, başarı yolculuğunda sabır, inanç ve değer üretmenin önemini vurguladı.

Başkan Matlı, "Büyümek demek aslında küçülmek, mütevazı olmaktır. Herkes her işi yapmak zorunda değil, ancak ne yapıyorsanız onu severek yapın. Nerede olursanız olun, yaptığınız işin hakkını verin. En önemlisi, sizi siz yapan değerleri yok saymadan topluma dokunan işler yapın" sözleriyle gençlere değerlerine sahip çıkmaları ve alçakgönüllü olmaları gerektiğini hatırlattı.

Çalışmaktan ve denemekten korkmayın

Gençlere tavsiyelerinde, inançla çalışmanın ve sürekli gelişimin önemine dikkat çeken Matlı, yabancı dil öğrenmenin, teknolojiyi yakından takip etmenin ve kökleri unutmamanın güçlü bireyler olmanın anahtarı olduğunu söyledi. Matlı, "Bugün attığınız küçük adımlar, yarının büyük başarılarının temelidir. Ne yaparsanız yapın, inançla yapın. Çünkü inanç, başarının yarısıdır. Çalışmaktan, üretmekten ve denemekten korkmayın. Her zorluk sizi bir adım daha ileri taşır" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının sorumluluğu üretmekle sınırlı değil

Konuşmasında iş dünyasının topluma karşı sorumluluklarına da değinen Özer Matlı, "Şirketimin yanı sıra bir kurum başkanı olma sorumluluğunu da taşıyorum. Ben her zaman iş dünyasının sosyal sorumluluğunun sadece üretmek değil, aynı zamanda değer kazandırmak olduğuna inanıyorum. Bursa Ticaret Borsası olarak Bursa'yı Bursa yapan kültürel ve ekonomik değerlere sahip çıkmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Başarı sürekli bir yolculuktur

Değişimi katma değer katacak projeler üretmenin temel şartı olarak gören Matlı, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Biz 85 milyondan fazla kişiyi besleyen bir grubuz. Bu büyük sorumluluğun içinde her sabah "bugün ülkemiz için daha ne yapabiliriz?" sorusuyla uyanıyorum. Dolayısıyla değişimi bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görün. Yenilik, risk almayı ama aynı zamanda analiz yapmayı gerektirir. Bizim büyümemiz de bu vizyonla gerçekleşti. 2022'de Yörsan, 2023'te Keskinoğlu, 2025'te HEG Gıda yatırımlarımız hep bu yaklaşımın ürünüdür. Sürekli gelişim ve öğrenme olmadan başarı mümkün değil. Heyecanı korumanın yolu inanmaktan geçer; ne iş yaparsanız yapın, merakınızı ve inancınızı kaybetmeyin. Başarı bir varış noktası değil, sürekli bir yolculuktur ve biz bu yolculukta hala öğrenmeye, üretmeye devam ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
