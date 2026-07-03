Haberler

Teknelerde bulunması zorunlu ilk yardım setinin kapsamı netleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel teknelerde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatını tekne boyu, kullanım amacı ve uluslararası uygulamaları dikkate alarak yeniden belirledi. Zorunlu ekipmanlar sadeleştirildi, ilk yardım setinin kapsamı netleştirildi. Ayrıca hava araçları tescil sertifika şablonları da güncellendi.

Özel teknelerde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı, tekne boyu, kullanım amacı, seyir bölgeleri ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, yeniden düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel teknelerde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı, tekne boyu, kullanım amacı, seyir bölgeleri ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, yeniden belirlendi.

Zorunlu emniyet ekipmanları sadeleştirildi

Düzenleme kapsamında, özellikle tam boyu 10 metre ve altındaki, amatör denizciler tarafından en yoğun kullanılan özel teknelerde, zorunlu emniyet ekipmanları sadeleştirildi. Emniyet donanımı, kullanım ihtiyaçları esas alınarak, nitelik ve içerik bakımından yeniden planlandı. Diğer denizcilik mevzuatı kapsamında zaten zorunlu olan veya kullanım açısından ayrıca bulundurulmasına gerek görülmeyen bazı ekipmanlar listeden çıkarıldı.

İlk yardım setinin kapsamı da açık şekilde tanımlanarak, uygulama birliğinin sağlanması, denetimlerin kolaylaştırılması ve teknelerde asgari ilk müdahale imkanı standart hale getirildi.

Yönetmelikle ayrıca, tescilli spor kulüpleriyle federasyonların envanterinde yer alan sportif amaçlı deniz araçlarının kapsamı da netleştirildi.

Hava araçlarına ilişkin tescil ve terkin sertifika şablonları yürürlükten kaldırıldı

Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği'nde (SHY-7) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği'nin (SHY-7) ekinde yer alan tescil ve terkin sertifikası şablonları yürürlükten kaldırılarak, bu belgelerin uluslararası standartlara uygun şekilde daha hızlı güncellenebilmesine yönelik yeni bir düzenlemeye geçildi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

Havalimanında yakalandı, midesinden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı