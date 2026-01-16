TCMB: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu kasımda arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun, bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, Kasım 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde; bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar dolar artarak 204,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) 0,2 milyar dolar artarak 9,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 1,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,3 milyar dolar artış gösterdi. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,1 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar dolar artış gösterdi.

BORCUN YÜZDE 57,8'İ DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonu incelendiğinde; toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 204,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,8'inin dolar, yüzde 31,6'sının avro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 7,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 22'sinin dolar, yüzde 20,1'inin avro, yüzde 54,7'sinin Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde; toplam borç tutarının 65,2 milyar dolar olduğu görüldü. Bu tutarın 40,9 milyar doları bankalara, 18,6 milyar dolar finansal olmayan kuruluşlara, 5,8 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.