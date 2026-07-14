Oyuncak üretiminde aksam ve parça ithalatına yönelik düzenleme yerli üreticiyi sevindirdi

Ticaret Bakanlığının oyuncak üretiminde ihtiyaç duyulan ham madde ve yedek parçaların ithalatındaki bürokratik engelleri kaldıran ve vergi indirimini içeren yeni düzenlemesi, yerli üreticiler tarafından "sektörde üretim ve ihracat odaklı yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlığın yaptığı düzenlemeyle "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" kapsamında, ithalatta denetime tabi ürünlerin listesi ve uygulama esasları güncellendi.

Buna göre, üretimde kullanılan aksam ve yedek parçalar gözetim uygulaması kapsamından çıkarılırken, bu ürünlerde uygulanan İlave Gümrük Vergisi (İGV) yüzde 15 seviyesine düşürüldü. Ayrıca, söz konusu ürünler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Ürün Güvenliği Denetimi kapsamı dışına alındı.

Düzenlemeyle özellikle yerli üretim bandında ihtiyaç duyulan ham madde, aksam ve parçaların ithalatındaki bürokratik süreçlerin azaltılması ve maliyet yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

"Sektörün rekabet gücü önemli ölçüde artacak"

Oyuncak ve Spor Malzemeleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (OYSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Mıcık, konuya ilişkin açıklamasında, atılan bu adımın oyuncak sektöründe üretimi ve ihracatı destekleyecek tarihi bir karar olduğunu söyledi.

Mıcık, yapılan değişiklikle üç temel alanda kolaylık sağlandığını belirterek, "Düzenleme, özellikle katma değerli üretim yapan yerli oyuncak sanayicilerimizin maliyetlerini azaltacak, üretim süreçlerini hızlandıracak ve sektörün uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde artıracaktır." diye konuştu.

Oyuncak sektörünün dış ticaret verilerine değinen Mıcık, sektörün yaklaşık 400 milyon dolar ithalat ve 60 milyon dolar ihracat hacmiyle, yıllık 350 milyon dolar civarında cari açık verdiğine dikkati çekti.

Mıcık, atılan bu yeni adımın stratejik önemi olduğuna işaret ederek, "Kararın yerli üretimin güçlenmesine, katma değerli oyuncak üretiminin artmasına, ithalatın azalmasına ve ihracatın yükselmesine zemin hazırlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Nihai ürün vergileri korunuyor"

Üreticilere sağlanan bu kolaylıklara rağmen, yerli üreticiyi korumak adına bitmiş (nihai) oyuncak ithalatındaki politikaların sürdüğüne dikkati çeken Mıcık, nihai oyuncak ithalatında uygulanan yüzde 25 İlave Gümrük Vergisi ile ilgili herhangi bir artış yapılmadığını, mevcut uygulamanın aynen devam ettiğini aktardı.

Mıcık, sektörün taleplerine Bakanlığın çözüm odaklı yaklaştığını dile getirerek, düzenlemenin bunun bir sonucu olduğunu, Türkiye'nin oyuncak sektöründe üretim ve ihracat odaklı yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.