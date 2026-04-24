OYAKKENT Silüet projesi ulaşım aksları ve deprem güvenliğiyle öne çıkıyor

OYAK İnşaat'ın Başakşehir'de hayata geçirdiği OYAKKENT Silüet projesi, stratejik konumu, ana ulaşım hatlarına yakınlığı ve deprem güvenliğine odaklanan mühendislik altyapısıyla dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projenin konumu İstanbul'un yeni ulaşım akslarının merkezinde yer alıyor. Batısında Kayaşehir-Arnavutköy bağlantı yolu, güneyinde ise Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir bağlantı yolu ile çevrelenen proje, Halkalı, Başakşehir, Kayaşehir, Kayabaşı ve Bahçeşehir yerleşimlerini birbirine bağlayan Kuzey Marmara-Kanal İstanbul bağlantı hattına yakın bir noktada bulunuyor.

Merkezi konumuyla öne çıkan proje, İstanbul Havalimanına yaklaşık 15 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ise yaklaşık 30 dakikalık mesafede yer alıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Başakşehir Millet Bahçesi'ne komşu olan yerleşke, İbn Haldun Üniversitesi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu gibi önemli noktalara erişim avantajı sağlıyor.

Proje, Başakşehir Olimpiyat Kavşağı üzerinden ana ulaşım akslarına kolay erişim sağlarken, Başakşehir Sular Vadisi üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesimine bağlanan hatlarla entegre bir ulaşım imkanı sunuyor.

Projenin merkezinde yer alan meydan tasarımı, sakinlerine konut alanından uzaklaşmadan cadde mağazalarına, restoran ve kafelere erişim fırsatı veriyor.

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yakınında planlanan ticaret ve eğlence merkezlerine yakınlığıyla bölgenin önemli yaşam merkezlerinden biri olması öngörülen proje, uluslararası standartlarda LEED Sertifikası kriterlerine uygun olarak geliştirilerek, bloklarda, peyzaj alanları ve sosyal tesislere yer verildi.

İstanbul'un zemin yapısı açısından güvenli bölgelerinden biri olan Başakşehir'de yükselen projede, deprem güvenliği çok katmanlı mühendislik yöntemleriyle ele alınıyor. Proje öncesinde yapılan detaylı zemin etüdü çalışmalarının ardından, yapı tasarımı güncel deprem yönetmeliklerine uygun statik ve dinamik analizlerle planlandı.

Taşıyıcı sistem kurgusu deprem etkilerini minimize edecek şekilde tasarlanırken, inşaat süreçlerinde yüksek kaliteli malzeme kullanımıyla yapısal dayanımın en üst seviyeye taşınması hedefleniyor.