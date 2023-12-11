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OYAK ve Taiwan Cement Corporation arasında hisse satış anlaşması imzalandı

11 Aralık 2023 10:24 Son Güncelleme: 10:25 Abone Ol

OYAK ve Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında Cimpor Portugal Holdings ile Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşma Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.