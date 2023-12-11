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OYAK ve Taiwan Cement Corporation arasında hisse satış anlaşması imzalandı

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OYAK ve Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında Cimpor Portugal Holdings ile Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşma Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.

Oyak ve Uzak Doğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında; Cimpor Portugal Holdings ile Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşmanın, Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacağı açıklandı.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, imzalardan sonra resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak izin sürecinin başladığı, pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli Çimento Türkiye Uzak OYAK Ekonomi Güncel Haberler

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