OYAK Çimento, 2025'in İlk Yarısında 3,6 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Oyak Çimento Fabrikaları AŞ, yılın ilk yarısında 3 milyar 600 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento AŞ, 2025'in ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, makroekonomik gelişmelerin etkisiyle kısa vadeli dalgalanmaların öne çıktığı dönemde OYAK Çimento, satış performansını koruyarak 23 milyar 371 milyon lira net satış geliri sağladı.

Aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 5 milyar 716 milyon lira olarak gerçekleşti. Beton ve agrega operasyonlarında yüzde 10 büyüme kaydeden şirketin FAVÖK marjı, fiyat artışlarının enflasyonun altında kalması ve maliyet baskısı nedeniyle yüzde 24 seviyesinde oluştu.

Net karı 3 milyar 600 milyon lira olan OYAK Çimento, finansal dayanıklılığını ve operasyonel gücünü koruyarak, sektöründe olumlu olarak ayrıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global Mali İşler Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, şirket olarak zorlaşan ekonomik koşullara, nakit döngüsünün önceki yıllara oranla zorlaşmasına ve finansal piyasalardaki sıkılaşmalara ek olarak jeopolitik gelişmelerin kısa vadeli etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Yılın ilk yarısında yatırım harcamalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Tunçsoy, "2025 yılının ilk yarısı itibarıyla 2,8 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlarla çimento sektöründe öncü konumumuzu güçlendiriyoruz. Son dönemlerde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiğimiz yüksek tutarlı yatırımların meyvelerini önümüzdeki senelerde toplamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunçsoy, "Tüm bu yatırımlarla birlikte sağlam finansal altyapımız sayesinde, paydaşlarımıza bu sene önemli bir temettü ödemesi gerçekleştireceğiz. Global piyasalardaki devam eden belirsizliklere rağmen, OYAK Çimento olarak global çimento pazarındaki ayak izimizi artırmak üzere çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye operasyonlarımız dışındaki tüm pazarlarda CIMPOR markamızla yer alıyor ve yeni ihracat kanalları açmak üzere çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Küresel ölçekte odaklandıkları esneklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleriyle Türkiye'de yaptıkları yatırım ve attıkları adımlara dikkati çeken Tunçsoy, bu etmenlerin, bu yarıyılda da elde ettikleri finansal ve operasyonel sonuçlara ulaşmalarındaki en belirgin faktörler olarak öne çıktığını belirtti.

"Şirketimiz ve paydaşlarımız için yüksek değer yaratmayı sürdüreceğiz"

OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela da bu yarıyılda sektörleri açısından temkinli bir büyüme olduğunu anlattı.

Sela, artan maliyet baskılarına rağmen OYAK Çimento olarak çevik ve dirençli yapılarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini, geniş ticari hacimleri ve sağladıkları yüksek istihdamla ekonomiye sağladıkları katkıdan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin ve maliyet baskılarının sektöre etkileri devam ederken, OYAK Çimento'nun güçlü altyapısı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Sela, "Yurt içi çimento ve beton satış hacmimizdeki güçlü seyrin yanı sıra hız kesmeden devam eden yatırımlarımızla ülke ekonomisine sağladığımız doğrudan katkı, güçlü nakit akışı ve etkin işletme sermayesi yönetimimiz sayesinde, karlılığımızı koruduk." değerlendirmesini yaptı.

OYAK Çimento olarak, sürdürülebilir enerji, alternatif yakıt kullanımı, dijitalleşme ve verimlilik odaklı projelerinin de hızla ilerlediğini belirten Sela, şunları kaydetti:

"FİZİX dijital dönüşüm projemizin kurulum aşamaları tamamlandı, bu proje kapsamında sağladığımız verimlilik artışlarını görmeye başladık. Önümüzdeki dönemlerde de bu projelerimizin şirketimiz ve paydaşlarımız için yüksek değer yaratmayı sürdüreceğine inanıyoruz. OYAK Çimento ve CIMPOR olarak sadece finansal değil toplumsal sorumluluk alanında da başarılara imza atmaya devam edeceğiz. OYAK Çimento, yatırımlarını ve operasyonel gücünü artırarak hem Türkiye'de hem de global pazarlarda büyümeyi sürdürecek, güçlü temettü politikası ve etkin mali yönetimi ile paydaşlarının güvenini pekiştirecektir."