OYAK 2024 Nema Oranını Yüzde 55,2 Olarak Belirledi

Ordu Yardımlaşma Kurumu ( Oyak ), 65'inci Olağan Genel Kurul çalışmalarını tamamlayarak 2024 nema oranını yüzde 55,2 olarak belirledi.

Oyak'tan yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı Genel Kurul toplantısı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanları ile OYAK yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Küresel ekonomide enflasyonla mücadele politikalarının etkilerinin hissedildiği, Türkiye'de ise ekonomide dengelenmenin yaşandığı bir yılda OYAK, üyelerine enflasyonun üzerinde nema sağladı.

OYAK, bu yıl açıkladığı nema oranıyla üyelerine yatırım araçlarından fazla getiri sağladı. 2024'te doların getirisini 3'e katlayan OYAK'ın nema oranı, geçen yılın enflasyon oranının 11 puan üzerinde, en çok kazandıran gram altının da 3,5 puan üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2024 boyunca dünya genelinde yaşanan ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen güçlü finansal yapıyı koruyarak yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Erdem, Türkiye'de ekonominin dengelenme sürecine girdiği bu zorlu yılda, riskleri öngörme ve yönetme kabiliyetlerinin, çevik yönetim anlayışıyla birleşerek hedeflere ulaşmalarını sağladığını vurguladı.

Nema oranının sürdürülebilir getiri anlayışlarının bir yansıması olduğunu kaydeden Erdem, "Önümüzdeki dönemde de devam eden ve yapacağımız yeni yatırımlarla üyelerimizin geleceğini güvenceye almak ve sürdürülebilir fayda sağlamak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdem, OYAK üyelerinin birikimlerini en verimli şekilde değerlendirmeye odaklanan stratejilerinin, sadece bugünü değil geleceği de kapsadığının altını çizerek, "Sektör bazlı çalışmalarımızın yanı sıra, portföy çeşitliliğine önem verdik, üyelerimizin birikimlerini güvenle yönetmek amacıyla yenilikçi finansal çözümler geliştirdik. Stratejik yönetim anlayışımız, dünyanın yaşadığı bu zorlu dönemde de güçlü ve istikrarlı nema getirisi sağladı." değerlendirmelerinde bulundu.

"Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz"

OYAK'ın büyümesini yalnızca finansal göstergelerle değil, sürdürülebilirlik projeleri, yeşil enerji yatırımları ve dijitalleşme hamleleriyle desteklediğini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Bugünün şartlarında dünyada geleneksel yöntemlerle kalıcı büyüme sağlamak mümkün değil. Biz, çevre dostu yatırımlarımız ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyonumuzla geleceği şekillendiren bir organizasyonuz. Üyelerimize güçlü nema getirisi sunarken, ülkemizin sanayisine, ekonomisine ve finansal altyapısına uzun vadeli değer katmayı görev biliyoruz. Kısa vadeli kazançların ötesine geçen bu yaklaşımımız, OYAK Şirketleri'nin rekabet gücünü artırırken, 480 bini aşkın üyemizin birikimlerine sürdürülebilir katkı sağlayan sağlam bir modele dönüşüyor. OYAK, hem üyeleri hem de Türkiye ekonomisi için stratejik değer üretme anlayışıyla yol alıyor. Gelecek öngörüyle kurulur. Biz de bu anlayışla önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla ilerlemeye, üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir değer katmaya, ülkemizin geleceğine uzun vadeli katkılar sunmaya devam edeceğiz."