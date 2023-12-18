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ÖTV zammı yolda! Yeni yılda bir paket sigaranın fiyatı cep yakacak

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Yılbaşında sigaraya ÖTV zammı gelecek. Yeni yılda bir paket sigaradan alınan ÖTV tutarının 42,96 lira olması bekleniyor. Yüzde 20'ye yükselen KDV de dikkate alındığında üretici hiçbir maliyeti yansıtmadan satış yaparsa en ucuz sigara 51,5 liraya çıkacak. Maliyet yansıtılması durumunda bir paket sigaranın 60-65 lirayı aşması bekleniyor.

Yılbaşında gelecek ÖTV zammıyla en ucuz sigaranın fiyatı 51,5 liraya çıkması bekleniyor. Firmaların maliyetlerini de eklemesi durumunda sigara fiyatlarının yeni yılda 60-65 lirayı aşması bekleniyor.

SİGARADA 3 VERGİ VAR

Sigaradan 3 ayrı vergi var. Öncelikle dal başına şu anda 1,1114 lira (Paket başına 22,22 lira) olan asgari maktu vergi var. Bir de paket başına 1,1043 lira alınan maktu vergi var. Ayrıca yüzde 63'lik de nispi vergi tutarı bulunuyor.

PAKET BAŞI ÖTV 43 LİRAYA DAYANACAK

Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuzdan bu yana yüzde 14 artan ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor. Böylece paket başına asgari maktu 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Sigara vergisinde rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması da gerekiyor. Böylece sigaradan alınacak ÖTV 42,96 lira olacak.

MALİYET EKLENİRSE PAKET FİYATI 60-65 TL'Yİ AŞACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, yüzde 20'ye yükselen KDV de dikkate alındığında 1 paket sigaranın en az 51,5 liraya satılması bekleniyor. Piyasada şu anda en ucuz sigara 45 liraya satılıyor. Sigara maliyetleri de eklendiğinde fiyatın 60-65 lirayı aşması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (2)

erzurumlu:

Bu haberden sonra raflardaki sigaralar tezgah altına inip müşteriye yok çekmeler başlar...

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sade vatandaş:

maaşlara yapılacak zamların parası gökten zembille inmeyecek bir sağdan bir soldan bir aşağıdan bir yukarıdan vergilere tıkırdatılacak yani siz ödeyeceksiniz hepinize geçmiş olsun

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