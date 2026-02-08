Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından otomotivde yerli katkı oranı düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle, Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramamasının sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan, Yerli Malı Tebliği değişikliğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumları ile engelli vatandaşların araç alımlarında, Bakanlık tarafından ilan edilen "Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları Beyan Listesi"nin esas alındığı hatırlatıldı.

Yerli üretimin daha yüksek katma değerli gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile 1 Ocak'tan itibaren yerli katkı oranlarının tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanmasının hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak gelinen aşamada, otomotiv sektöründe tedarikçi sayısının fazla olması ve yüksek ürün girdi çeşitliliği sebebiyle, nihai araca yönelik yerli katkı oranı beyanlarının söz konusu düzenleme çerçevesinde hesaplanmasının, kamu alımları ile engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında kesintiye yol açabileceği ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirme doğrultusunda, ilgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla yeniden gerçekleştirilen istişareler neticesinde Yerli Malı Tebliği'nde 7 Şubat'ta yapılan değişiklikle, 'Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.' maddesi eklenmiştir. Söz konusu tebliğ düzenlemesiyle, Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramaması da sağlanmıştır."

İstisna yalnızca nihai ürünleri kapsıyor

Açıklamada, 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin istisnanın, otomotiv sektöründe yalnızca nihai ürünleri kapsadığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, nihai ürün olan motorlu taşıtların tüm yurt içi tedarikçilerinin, tebliğ hükümleri doğrultusunda yerli malı belgesi veya yerli katkı oranı raporu almak üzere gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bundan sonraki aşamada, 1 Temmuz'a kadar geçerli olmak üzere Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarının, Bakanlık tarafından yayımlanacak "Otomotiv Sektörü İçin Nihai Ürün Yerli Katkı Oranı Rehber Dokümanı"nda belirtilen çerçevede hesaplanacağı kaydedildi.