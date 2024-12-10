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Otomotiv devi 4 milyar dolarlık yatırımla pil fabrikası kuracak

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Otomotiv devi Stellantis ve Çinli üretici CATL, İspanya'da elektrikli otomobil bataryası üretmek için 4,3 milyar dolarlık bir fabrika kuracaklarını söyledi. Şirketler, Zaragoza kentindeki tesiste 2026 yılı sonuna kadar üretime başlamayı hedefliyorlar.

Stellantis ve Çinli üretici CATL, yaptıkları açıklamada, "Avrupa'daki elektrik piyasasının gelişimine ve İspanya ile Avrupa Birliği'ndeki yetkililerin sürekli desteğine bağlı olarak 50 GWh kapasiteye kadar çıkabileceği" ifadelerini kullandı.

İki firma, 2023 yılında Avrupa'da elektrikli araçların üretiminde kullanılacak batarya parçalarını üretmek üzere anlaşma imzaladı. CATL Genel Müdürü Robin Zeng, 4,1 milyar avroluk anlaşmanın açıklanması öncesinde pazartesi akşamı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

İSPANYA OTOMOTİVDE ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre İspanya, 2023 yılında 1,87 milyon otomobil üreterek Avrupa araç üretiminde giderek artan bir rol üstleniyor ve Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi oluyor.

2011 yılında Çin'in doğusundaki Ningde kentinde kurulan CATL, dünyada satılan elektrikli araç akülerinin üçte birinden fazlasını üretiyor. Şirketin Almanya ve Macaristan'da iki fabrikası bulunuyor.

Otomotiv devi 4 milyar dolarlık yatırımla pil fabrikası kuracak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Ulan bize İspanya dan

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