Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri ve Talep Verileri

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, otomobil reel fiyatları 22 aylık düşüşün ardından mayıs ayında da benzerlikler gösterdi.

Mayıs 2023'te yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak Haziran 2024'te yüzde -41,4'e gerilemişti.

Mayıs ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, enflasyondan arındırıldığında uzun süredir düşüş gösteren otomobil ortalama reel fiyatı neredeyse değişmedi ve yıllık değişim negatif seyretmeye devam etti.

Araç sınıfına göre cari otomobil fiyatları tüm sınıflarda nisan ayına kıyasla ılımlı artışlar gösterdi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla da tüm araç sınıflarında artış kaydedildi.

Ortalama fiyat B sınıfında 619 bin 498 lira, C sınıfında 833 bin 835 lira, D sınıfında 1 milyon 202 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 12 bin lira olarak gerçekleşti. Yıllık fiyat değişimi B sınıfında yüzde 9, C sınıfında yüzde 10, D sınıfında yüzde 9,5, E sınıfında ise yüzde 9 oldu.

Eski model araçların fiyatlarında ise farklı seyirler görülüyor. 2004-2008 model araçların fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 azalırken 2009-2013 ve 2014-2018 model araçların fiyatları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 8,7 arttı.

Yeni model otomobillerde ise tüm model yıllarındaki araçların fiyatları yükseldi. Yeni modellerdeki en yüksek artış yüzde 13,9 ile 2019 modellerinde, en düşük artış yüzde 5,7 ile 2022 modellerinde görüldü. İkinci el piyasadaki en yeni model olan 2024 model araçların fiyatı bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarak 2 milyon 14 bin lira oldu.

Mayıs verilerine göre ortalama otomobil fiyatı bir önceki aya kıyasla tüm yakıt türlerinde yükseldi. Ortalama fiyat Benzin türünde 1 milyon 207 bin lira, Benzin & LPG türünde 511 bin 986 lira, Dizel türünde 960 bin 518 lira, hibrit türünde 2 milyon 249 bin TL ve elektrik türünde 3 milyon 302 bin lira olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ortalama fiyat tüm yakıt türlerinde yükseldi.

Otomobil talep endeksi nisan ayına kıyasla yüzde 2,2 düşüş gösterdi ancak geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,1 daha yüksek seviyede bulunuyor. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı geçen aya kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 21,7 oldu. Bu azalış ilan sayısının artması ve satılan otomobil sayısının azalması sonucu meydana geldi.

Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren kapatılan ilan yaşı geçen aya kıyasla 2,2 gün kısalarak 20,8 gün oldu. Bu durum otomobillerin daha hızlı satıldığına işaret ediyor.