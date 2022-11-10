Otomobil almayı düşünenlere güzel haber! AK Parti'nin yaptığı çalışmayla ÖTV'ye indirim geliyor

AK Parti'nin otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin düşürülmesine yönelik bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Sıfır otomobillerde uygulanan matrah limitinin yeniden düzenlenerek düşük oranda vergilendirilmesini sağlayacak olan çalışmayla birlikte araç almayı düşünenleri mutlu edecek bir ÖTV indiriminin gelmesi planlanıyor. AK Parti'nin hazırladığı torba kanun teklifinin aralık ya da en geç ocak ayı gibi Meclis'e sunulması bekleniyor.