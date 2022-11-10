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Otomobil almayı düşünenlere güzel haber! AK Parti'nin yaptığı çalışmayla ÖTV'ye indirim geliyor

Ekonomi Haberleri

AK Parti'nin otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin düşürülmesine yönelik bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Sıfır otomobillerde uygulanan matrah limitinin yeniden düzenlenerek düşük oranda vergilendirilmesini sağlayacak olan çalışmayla birlikte araç almayı düşünenleri mutlu edecek bir ÖTV indiriminin gelmesi planlanıyor. AK Parti'nin hazırladığı torba kanun teklifinin aralık ya da en geç ocak ayı gibi Meclis'e sunulması bekleniyor.

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi yapılarak ÖTV tutarının düşürülmesi gündemde. AK Parti grubunun yaptığı çalışmayla sıfır otomobillerde matrah düzenlemesiyle ödenecek ÖTV'nin az olması bekleniyor.

CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığına göre, AK Parti grubunda ÖTV indirimine yönelik bir çalışma yapılıyor.Torba kanun teklifiyle ÖTV indirimin gelmesi planlanıyor. Sıfır otomobillerde uygulanan matrah limiti yeniden düzenlenerek düşük oranda vergilendirilebilecek.

Torba kanun teklifi içine EYT de dahil edilecek. Torba yasanın Aralık ya da Ocak ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yeniden değerleme oranında geçtiğimiz 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yapma yetkisini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme yüzde 36'dan yüzde 25'e düşmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

AK Parti ÖTV Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

İDRİS ÇELİK:

Ötv şart çünki araç fiyatları uçmuş 20 bin edecek arabaya adam 200 bin yazmış şişirdikçe şişirildi piyasa çok iyi olur en kısa zamanda inşallah

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seyfullah aydın:

bir ülke yönetimi ülkeyi idare etmeyi beceremediğinde malı olanlara vergilerle musallat olur onuda beceremediğinde halkın tümüne vergi salar adaletsiz şekilde kazanandan değil asgari ücretle çalışan işçinin çoluk çocuğuna ayırdığı nafakasından adaletsizce vergi alır

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