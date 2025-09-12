Otokar, Yeni Hibrit Pikap Modeli Tunland V9'u Piyasaya Sundu

Otokar, "full-size mild hibrit" pikap (pick-up) modeli Foton Tunland V9'u satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar geçen yıl Tunland G7 ile giriş yaptığı pikap segmentindeki ürün gamını genişletti. Yeni model Tunland V9, 2.0 litrelik dizel 48V hibrit motoru, gelişmiş 4x4 sistemi, yüksek donanım ve güvenlik özellikleriyle pazara sunuldu.

Ebatları Aracın 5,6 metre uzunluğa, 2,1 metre genişliğe ve 1,95 metre yüksekliğinde olan araç, heybetli ve şık görünümüyle dikkati çekiyor. Panoramik cam tavanı, 10 yöne elektrikli ayarlanabilen hafızalı sürücü koltuğu ve ısıtma/soğutma özellikli ön koltukları standart olarak sunan pikap, gelişmiş ses yalıtımı, 14.6 inç HD ekranı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve sesle aktive edilen akıllı kokpitiyle kullanıcısına ileri düzey deneyim sunuyor.

Yolcu bölümündeki 220V elektrik çıkışı, araç içi düz zemini ve helezon yaylı arka süspansiyonu sayesinde, her yol şartında konforlu bir yolculuk vadeden Tunland V9, farklı kullanıcı tercih ve ihtiyaçlarına hitap eden 6 farklı sürüş modu sunuyor. 400+50 Nm tork üreterek segmentinde üstün performans sergileyen araç, üzerinde yer alan 8 vitesli ZF otomatik şanzımanıyla keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Motor özellikleri 4 silindirli 2.0Lt dizel 48V hibrit olan Tunland V9, farklı sürüş koşullarında tork taleplerine göre devreye giren elektrik desteğiyle yakıt tüketimini optimize ediyor. Gelişmiş elektronik kontrollü 4x4 sistemi, arka diferansiyel kilidi, ön çift salıncak ve arka çok bağlantılı süspansiyon yapısıyla hem şehir konforunu hem de arazi performansını harmanlıyor.

Türkiye'de 8 ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak aracın, turuncu ve kahverengi olmak üzere iki de iç döşeme seçeneği bulunacak. Teknolojik özellikleri ve güvenlik sistemleriyle 4x4 konforu yollara taşıyan Tunland V9, adaptif hız sabitleyicisi, şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, otomatik acil fren, 6 adet hava yastığı, kapı açma uyarısı, kapsamlı aktif güvenlik teknolojileriyle premium segmentte beklenen yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, geçen yılın sonunda Foton Tunland G7 ile 4x4 pazarına giren Otokar'ın kısa sürede tarım, belediyecilik, enerji ve madencilik endüstrilerinin filolarına girmiş ve off-road tutkunlarından tam not almış olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Erman, "Foton Tunland G7, Türkiye yollarında kısa süre önce yer almasına rağmen, son derece başarılı oldu. Ailenin yeni üyesi Tunland V9 aracımızla pazardaki iddiamızı artırıyoruz. Pikap kullanıcıları için yenilikçi akıllı sistemleri lüks konfor anlayışı ile harmanlayan bu araç, Türkiye'deki 4x4 segmentinde dengeleri değiştirecek. Tunland V9'un premium pazardaki iddialı yolculuğunun en büyük destekçisi Otokar'ın yaygın bayi ve servis ağı ile sağladığı güvence olacak." ifadelerini kullandı.