Otokar'dan Automecanica paylarının devralınması sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Otokar, Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiğini bildirdi.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından 29 Nisan 2026 tarihli açıklama ile kamuya duyurulan Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiği bildirilmiştir. İşlemin kapanışına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."