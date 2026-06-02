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Otokar'dan Automecanica paylarının devralınması sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

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Otokar, Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiğini KAP'a bildirdi. Kapanış çalışmaları sürüyor.

Otokar, Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiğini bildirdi.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından 29 Nisan 2026 tarihli açıklama ile kamuya duyurulan Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiği bildirilmiştir. İşlemin kapanışına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
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