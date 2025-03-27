Oto galericiler eski bayramları arıyor

Yüksek faizler sebebiyle ikinci el otoda beklenen hareketlilik yaşanmıyor

İZMİR - Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ikinci el araç alım-satımında önceki senelere göre düşüş olduğu belirtildi. İş yoğunluğu azalan galericiler, yüksek faizler, bankaların araç kredisini 250 bin lira ile sınırlandırmasının araç satışına olumsuz etkilediğini söylerken, ekspertizler de eski bayramları arıyor.

Sıfır kilometre araçların fiyatlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar ikinci el otomobile rağbet gösteriyor ancak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alım-satımlar önceki yılları aratıyor. İkinci eldeki fiyatları yüksek bulan vatandaşlar, bankaların 250 bin lirayla sınırladığı araç kredilerini de yetersiz gördükleri için araç almakta zorlanıyor. Galericiler ve ekspertizler eki bayramları ararken, yaz mevsimi öncesi araç fiyatlarının biraz daha artabileceği ön görülüyor.

"Şimdi eskisi gibi değil"

İkinci el araç alım-satımı yapan oto galerici Fahri Karlık, eski bayramları aradıklarını söyledi. Karlık, "Daha önceki bayram haftalarına girdiğinizde işlerimiz çok daha yoğun olurdu. Hatta bayrama girerken araç kalmazdı; hepsini satardık. Şimdi eskisi gibi değil. Biz yine de ümitliyiz; bu hafta ve önümüzdeki hafta güzel alışverişler yapacağız. Piyasadaki olaylar, faiz durumları bizim işimizi engelledi. Şu an araç satışları dip yaptı diyebiliriz. Artık bankalar da 250 bin lirayla sınırlı araç kredileri veriyor. Vatandaşın istediği kadar kredi olmuyor. Piyasadaki araç fiyatları şu an stabil aslında. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu durumu değerlendirebilir. Araç almak isteyenler bence ellerini çabuk tutmalı. Şu an tam araç alma zamanı. Bayram sonrası önümüz yaz ve fiyatlar daha da artabilir" dedi.

"Fiyatlar yüksek"

Oto galeriye araç bakmaya gelen vatandaşlardan Hakan Işık, fiyatları çok yüksek bulduğu için araç almaktan vazgeçtiğini söyledi. Işık, "Piyasa çok karışık, şu anda fiyatlar ortalama üzerinde. Biz de fiyat araştırması yapıyoruz. Uygun bütçeli araçlardan ziyade daha çok dayanıklı ve ağır kazalı olmamasına dikkat ediyoruz. Güvenilir adreslere geliyorum. Fiyatlar yüksek olduğu için alım satımı durgun gördük" dedi.

"Galericilerin yoğunluğu düşünce bizim de düşüyor"

Oto galericilerin işlerindeki durgunluğun otomatik olarak kendilerine de yansıdığını belirten ekspertiz firması çalışanı Ömer Gökmen, geçtiğimiz bayramlara göre işlerde daha çok durulma olduğunu belirtti. Gökmen, "Her sene olduğu gibi bu sene de bayram haftası yoğunluğu başladı. Ancak geçen seneye nazaran bu sene biraz daha düşüş var araç sayılarında. Ama yine de bayram haftası olduğu için diğer günlere göre yoğunluk yaşıyoruz. Önceki bayramlarda daha da yoğunluk vardı ama alım satım düştüğü için hem galericilerin hem de bizim işlerimizde düşüş yaşanıyor" sözlerine yer verdi.