Haberler

Osmaniye ve Elazığ Ticaret Odaları İş Birliği İçin Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı İdris Alan'ı ziyaret ederek, iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. İki şehir arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen buluşmada, ortak projeler ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Osmaniye heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok kıymetli Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Devrim Aksoy beyefendi ve değerli yönetim kurulu üyelerini odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Osmaniye bizim kardeş şehrimiz. Yönetimlerinde Elazığlı hemşerimizin bulunması da ayrıca bizi mutlu etti. Bugün Elazığ ile Osmaniye arasında nasıl ticari iş birliği yapabiliriz, nasıl bir ticaret köprüsü kurabiliriz, bunları konuştuk. İnşallah her iki ilimiz için de güzel gelişmeler olacak. başkanımıza ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda iki oda başkanı, karşılıklı iş birliği ve ortak projelerle iki şehrin ekonomik potansiyelini güçlendirme temennisinde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez aynen tutanaklara geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
TFF'den Juventus'a ret

Kenan Yıldız için izin yok! TFF'den Juventus'a ret
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İstanbul'da sinsi tehlike: Karbonmonoksit zehirlenmesi 112 çalışanını hayattan kopardı

Karbonmonoksit zehirlenmesi 112 çalışanını hayattan kopardı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.