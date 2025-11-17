Osmaniye ve Elazığ Ticaret Odaları İş Birliği İçin Buluştu

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. İki şehir arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen buluşmada, ortak projeler ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Osmaniye heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok kıymetli Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Devrim Aksoy beyefendi ve değerli yönetim kurulu üyelerini odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Osmaniye bizim kardeş şehrimiz. Yönetimlerinde Elazığlı hemşerimizin bulunması da ayrıca bizi mutlu etti. Bugün Elazığ ile Osmaniye arasında nasıl ticari iş birliği yapabiliriz, nasıl bir ticaret köprüsü kurabiliriz, bunları konuştuk. İnşallah her iki ilimiz için de güzel gelişmeler olacak. başkanımıza ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda iki oda başkanı, karşılıklı iş birliği ve ortak projelerle iki şehrin ekonomik potansiyelini güçlendirme temennisinde bulundu. - ELAZIĞ