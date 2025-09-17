Osmaniye'de Yer Fıstığı Hasadı Başladı

TÜRKİYE'nin yer fıstığı üretim ve işleme merkezi konumundaki Osmaniye'de birinci ürünlerin hasadına başlandı.

Türkiye'de yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlanmasının yaklaşık yüzde 90'ının yapıldığı kentte ilk hasat başladı başladı. Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde hasat programı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kolabaş, geçen yıl Osmaniye'de 98 bin 663 dekar alanda 45 bin 544 ton kabuklu yer fıstığı üretildiğini hatırlatarak, "2025 yılında 127 bin 545 dekar alanda ekiliş yapıldı ve bu alanlardan 51 bin 998 ton rekolte bekliyoruz. Geçen seneye göre hem ekim alanımız hem de üretimimiz arttı. Osmaniye yer fıstığı coğrafi işaretli bir ürün olup, 2024 yılında Avrupa Birliği tescilini de aldı. İlimizde bu sektörde irili ufaklı 350 işletmede yaklaşık 3 bin 500 aile geçimini sağlıyor. Hem tarla hem de sanayi alanında önemli bir istihdam kaynağıdır" diye konuştu.

Kolabaş ayrıca, kuraklık ve barajlardaki su seviyelerindeki düşüşe rağmen yer fıstığında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, üretimin sorunsuz şekilde devam ettiğini kaydetti.

50 dönüm arazide yer fıstığı ektiğini belirten çiftçi Habil Öztürk ise "Dekar başına 600–650 kilo verim bekliyoruz. Fiyatın da 70–75 lira olmasını umut ediyoruz çünkü maliyetler çok yüksek. Yerli masal çeşidi tohum ektik, hastalıklara dayanıklı ve verimi yüksek bir ürün. Çiftçilerimize tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. )

