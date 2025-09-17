Osmaniye'de Yer Fıstığı Hasadı Başladı

Osmaniye'de yer fıstığı olarak coğrafi işaretli ve Avrupa Birliği (AB) tescilli bulunan yer fıstığının hasadı başladı.

Türkiye'nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlanmasının yüzde 90'ının yapıldığı Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı. Kentte 350 işletme yer fıstığı üretimi yaparken, yaklaşık 3 bin 500 aile de geçimini bu üründen sağlıyor. Bu yıl ekim alanı ve rekoltenin arttığı bildirildi. Kırmıtlı köyünde Habil Öztürk'e ait tarlada başlayan hasatta çiftçiler, verimden memnun olduklarını dile getirerek sezonun bereketli geçmesini diledi.

Bu sene 127 bin dönümlük bir alanda 52 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, "İlimizde yer fıstığı hasadına başlandı, geçen sene 98 bin dekar alanda 45 bin ton üretimimiz vardı. Türkiye genelinde, Osmaniye ikinci sıradadır fıstık üretiminde. Bu sene 127 bin dönümlük bir alanda 52 bin ton rekolte beklemekteyiz. Geçen seneye göre hem üretim alanımız arttı hem rekoltemiz arttı. Bereketli, hayırlı bir hasat bekliyoruz. Yer fıstığı coğrafi işaretli bir ürünümüz, 2024 yılında da Avrupa Birliği nezdinde tescillini almış bulunmaktayız. Osmaniye'de fıstık üretiminde 350 irili ufaklı işletmemiz bulunmaktadır. Yaklaşık 3 bin 500 aileye geçim kaynağı sağlamaktadır. Hem tarla tarımında hem sanayi kısmında istihdam sağlamaktadır. İlimiz için önemli bir ürünümüzdür" diye konuştu.

Kolabaş: "Osmaniye'de tarımsal üretim kuraklığa rağmen sorunsuz geçti"

Tarımsal açıdan su sorunu yaşamadıklarını söyleyen Kolabaş, "Yaşadığımız kuralıktan dolayı, barajlardaki suların azlığından dolayı bir sıkıntı, su kıtlığı vardı ilimizde ancak yer fıstığında bu sıkıntıyı yaşamadık. Şu an soya üretimimiz var. Onda da herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz. Barajlardaki doluluk oranına göre zaman zaman sulama zamanlarında suyu serbest bırakıyorlar. Şu an için bu sezonu atlattık herhangi bir sıkıntı yok tarımsal açıdan" dedi.

Dönüme 600-650 kilo üretim beklediğini söyleyen çiftçi Habil Öztürk ise, "Osmaniye yer fıstığı hasadına başladık. Bu görmüş olduğunuz tarla 50 dönüm beklentim 600-650 kilo, fiyatta işte 70-75 olarak bekliyoruz. Çünkü ancak kurtaracak. Maliyetler çok yüksek. Ektiğimiz çeşit yerli bir ürün Masal diye bir marka iyi, bu bölgeye çok iyi verim veren bir marka, hastalıklara dayanıklı. Şimdi bunu ortalama tahminim 500 ile 600 arası tahmin ediyoruz. Verim verecek, iyi. Bakım iyi olduğu için verim iyi olacak. 600'ü alırız tahminim, 600 kiloyu alırız. Hasadın tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE