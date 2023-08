Osmaniye'de Sıcak Havalarda Araç Yıkama Talebi Arttı

Osmaniye'de hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilerken, araç yıkamaya olan talebin artması oto yıkamacıların yüzünü güldürdü.

Basra sıcaklarının etkisi altına giren Osmaniye'de termometreler 40 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi geçti. Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Osmaniye'de çoğu esnaf zorluklar yaşarken, oto yıkama esnafı yoğun sıcaklarda hem işlerinin artmasından dolayı hem de sıcak havalarda su ile serinledikleri için mutlu.

Sıcakların artmasıyla işlerinin arttığını söyleyen oto yıkamacı Uğur Can, "Yaz aylarının gelmesiyle işlerimiz bayağı arttı, tabi havalar çok sıcak biz hem araba yıkıyoruz hem biraz kendimizi serinletiyoruz. Bu işin tabi olumsuz yanında biz kışın da su ile uğraşıyoruz kışın da soğuk oluyor. Yaz aylarının gelmesiyle işlerimiz arttı hava çok sıcak oğlum bile evde durmuyor hem bize yardım ediyor hem burada serinliyor" diye konuştu.

Sıcak havalarda serinlemek için babasının oto yıkama dükkanında çalışıyor

Osmaniye'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan kaçan 8 yaşındaki İbrahim Can, soluğu babasının oto yıkamacı dükkanında aldı. Aşırı sıcaklardan dolayı hem babasına yardım etmek için hem de serinlemek için oto yıkama dükkanına geldiğini söyleyen İbrahim Can, "Havalar çok sıcak ben her gün babamın iş yerine geliyorum hem kafamı yıkıyorum hem babama yardım ediyorum, çok seviniyorum babam da seviniyor. Babamın elemanları ile sohbet ediyorum, babamla sohbet ediyorum sonra kafam kuruyor kafamı tekrar yıkıyorum. Araba yıkıyorum, süpürüyorum, babama hem yardım ediyorum hem de serinliyorum" dedi. - OSMANİYE