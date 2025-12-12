Haberler

Osmaniye'de yüksek getirili safrana ilgi artıyor

Osmaniye'de yüksek getirili safrana ilgi artıyor
Güncelleme:
Osmaniye'de safran bitkisine olan ilginin arttığı ve üretim alanlarının genişlediği bildirildi. Tarım Müdürlüğü, çiftçilere eğitim ve destek sağlayarak safran yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Osmaniye'de ekonomik getirisi oldukça yüksek olan safran bitkisine üreticilerin ilgisi her geçen gün artarken, üretim alanlarının da genişletildiği bildirildi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı biriminde görevli teknik personel tarafından Bahçe köyündeki üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Yetkililer, safran yetiştiriciliği yapan çiftçilere eğitim, bilgilendirme ve kuruluş aşamalarında sürekli destek sağlandığını ifade etti. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın, karasal ve ılıman iklim şartlarına uygun, soğanlı bir kültür bitkisi olduğu belirtilirken, bölge toprak yapısının safran üretimi için elverişli olduğu vurgulandı. Yapılan çalışmalarla birlikte safranın, Osmaniye için önemli bir alternatif ürün olma yolunda ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, safran üretiminin yaygınlaştırılmasıyla hem çiftçi gelirinin artırılmasının hem de tarımsal çeşitliliğin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, üreticilere desteklerin devam edeceğini bildirdi. - OSMANİYE

500

