Osmaniye'de kadınların kurduğu kooperatifin gül serasında, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi çiçekçilerden ve kurumlardan gelen siparişlere yetişmek için hasat mesaisi başladı.

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde yaşayan kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) desteğiyle üretim alanlarını 6 dönüme çıkaran kadınlar, seralarda kesme gül yetiştiriciliğine başladı. Sera ve gül yetiştiriciliği kurslarına katılarak eğitim alan kooperatif üyeleri, Türkiye'nin önemli gül üretim merkezlerini de ziyaret ederek bilgi ve deneyim kazandı. İlk yıllarda "Bu köyde gül yetişmez" diyenlere rağmen üretimden vazgeçmeyen kadınlar, bugün özellikle Öğretmenler Günü öncesinde çiçekçilerden ve kurumlardan gelen yoğun siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Kooperatif Başkanı Şükrüye Erdoğan, üretime başladıkları dönemde birçok kişinin köyde gül yetiştirilemeyeceğini söylediğini belirterek, "İlk başladığımızda bize 'Bu köyde gül yetişmez, bu işi başaramazsınız' diyenler oldu. Ancak biz pes etmedik, bütün zorlukları aşarak bugünlere geldik" dedi.

"'Bu köyde gül yetişmez' dediler"

"Önümüze çıkan engelleri tek tek aşarak bugünlere geldik" diyen Kooperatif Başkanı Erdoğan, "Aslında biz bu serayı çok kolay kurmadık. Bu işe başlarken gül yetiştiriciliğini bilmedikleri için bize karşı çıkan çok kişi oldu. 'Siz bu işi yapamazsınız, beceremezsiniz, özellikle de kadınsınız' dediler. Ama biz başardık. Önümüze çıkan engelleri tek tek aşarak bugünlere geldik. Hiç kolay olmadı. 'Bu köyde gül yetişmez' dediler. Erkekler oturup bizi seyretti. İlk güllerimizi kestiğimizde bir arkadaşımızın eşi, eşine gül götürdü. Akşam sosyal medyaya baktığımda 'eşim bana gül getirdi' paylaşımını gördüm. Böylelikle ön yargıları da yıkmış olduk. Kooperatifimizin kuruluşu ve üretimimizin devam ettiği dönem tam pandemiye denk geldi. O dönemde güllerimizi satamadık. Biz de güllerimize kıyamadık ve sağlık çalışanlarımıza göndermeye karar verdik. Osmaniye'deki bütün hastanelerimizle iletişime geçtik. Bir süre güllerimizi sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Daha sonra onlar da 'artık biz de size bir nebze katkıda bulunalım, güllerinizi ücret karşılığında alalım' dediler. Böylelikle o yıl kooperatifimizin ihtiyaçlarını karşılamış olduk" şeklinde konuştu.

"Öğretmenler Günü siparişlerine yetişemiyoruz"

Öğretmenler Günü için çok güzel hazırlandıklarını ifade eden Şükrüye Erdoğan, "Şu anda siparişlerimize yetişemiyoruz. Bu vesileyle çok kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepsinin değerli ellerinden öpüyorum. Bir insana hiçbir şey yapamazsan, gül dahi veremezsen bir insana gülün, o gününün güzel ve pozitif geçmesine vesile olun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı