Salihlili manavlar Osman Göl'e emanet

Salihlili manavlar Osman Göl'e emanet
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan olağan genel kurulda Osman Göl, 4 oy farkla Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu. Göl, kazandığı seçimde odanın başarısının önemine vurgu yaparak, 'Bu seçimi kazanan ben değil odamız olmuştur.' dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 adayın yarıştığı seçimi Osman Göl 4 oy farkla kazanarak, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Salihli'de 772 üyesi bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası olağan genel kurulu Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede başkanlık için İdris Özer ve Osman Göl yarıştı. Kongrede kullanılan 692 oyun 346'sını alan Osman Göl, odanın yeni başkanı seçildi. 4 oyun geçersiz sayıldığı kongrede diğer aday İdris Özer ise 342 oy aldı.

Oy veren vermeyen tüm üyelere teşekkür eden odanın yeni başkanı Göl, "Bu seçimi kazanan ben değil odamız olmuştur. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Osman Göl başkanlığındaki Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nda yönetim kurulu Dilek Sakar, Hasan Karayılan, Ali Güngör, Baki Tuna, Selman Uslu ve Ahmet Şahin'den oluşurken, denetim kurulu ise Hasan Ekinci, Taner Akagündüz ve Hidayet Çetin'den oluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
