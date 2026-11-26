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Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Taner Oruğ, özellikle 50 yaşından sonra aniden ortaya çıkan diyabetin bazı durumlarda pankreas kanserinin erken işaretlerinden biri olabileceğini belirterek, açıklanamayan kilo kaybı ve kan şekeri düzeylerindeki hızlı değişimlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Oruğ, pankreas kanseri ile diyabet arasındaki ilişkinin çift yönlü olabildiğini aktardı.

Oruğ, uzun süreli tip 2 diyabetin pankreas kanseri açısından risk faktörleri arasında yer aldığını, pankreastaki tümörlerin de insülin üretimini ve kan şekeri kontrolünü bozabildiğini belirtti.

Özellikle daha önce diyabet öyküsü bulunmayan kişilerde, ileri yaşlarda aniden gelişen kan şekeri yüksekliğinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Oruğ, şunları kaydetti:

"Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık ve sindirim sorunları da hastalığa eşlik edebilen belirtiler arasında yer alıyor. Pankreas kanserinde belirtiler tümörün yerleştiği bölgeye göre değişebiliyor. Pankreasın baş kısmında gelişen tümörler safra kanalına baskı yaparak sarılığa neden olabiliyor. Ciltte ve göz aklarında sararma, idrar renginde koyulaşma, dışkı renginde açılma ve kaşıntı görülebiliyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde üst karın bölgesinde başlayıp sırta yayılabilen ağrı da tabloya eşlik edebiliyor."

Tanı sürecinde hastanın şikayetleri, muayene bulguları ve görüntüleme sonuçlarının birlikte değerlendirildiğini belirten Oruğ, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülemenin tümörün yerleşimi ve çevre dokularla ilişkisi hakkında önemli bilgiler sağladığını anlattı.

Oruğ, gerekli durumlarda endoskopik ultrasonografi ve biyopsi yöntemlerinden de yararlanılabildiğini ifade ederek, "Tedavi planını hastalığın evresine, tümörün yayılımına ve kişinin genel sağlık durumuna göre oluşturuyoruz. Cerrahiye uygun hastalarda ameliyatı, bazı durumlarda ise ameliyat öncesi kemoterapiyi değerlendirebiliyoruz. Cerrahiye uygun olmayan veya uzak organlara yayılım gösteren hastalarda ise sistemik tedaviler ön plana çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Her yeni diyabet tanısının pankreas kanseri anlamına gelmediğine işaret eden Oruğ, özellikle ileri yaşlarda kan şekeri yüksekliğinin yanı sıra açıklanamayan kilo kaybı, sarılık veya sürekli karın ağrısı görülmesi durumunda altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA