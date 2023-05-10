Örtü altı sebzeye gübre desteği

Samsun'da örtü altı sebze üretimi yapan 446 çiftçiye 21 bin 150 kilogram gübre desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin finansmanı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' çerçevesinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde üreticilere gübre teslimi yapıldı. Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmanın amaçlandığı projede, üreticilerin örtü altı sebze yetiştiriciliği yapması, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması, en az 500 metrekare ve üstü örtü altı sebze alanına sahip olması şartları arandı. Toplamda 8 ilçede, 446 üreticiye, 846 dekar alanda kullanılmak üzere 21 bin 150 kilogram gübre desteği sağlandı. Bütçesi 699 bin 895 TL olan proje maliyetin tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Bu destek ile verilen gübreler ile Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerindeki üreticilerin, yetiştiricilik süresince oluşan gider maliyetini düşürerek kar oranlarının artırılması ve bu şekilde üreticinin refah seviyesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Çarşamba'da gerçekleştirilen gübre teslim törenine Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Örtü Altı Üretici Birliği Başkanı Hilmi Karaca, Çarşamba, Terme, Canik, Atakum, Bafra, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile üreticiler katıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam programda yaptığı konuşmada, kırsal kesimlerde açılması planlanan okulların bölgede nüfusun artışına olumlu etki oluşturacağına değinerek, "İlimizde toplamda 231 bin dekar alanda 1 milyon 49 bin ton sebze üretimimiz var. Büyükşehir Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Sebze ve meyve ile alakalı pek çok destekleri var. Aynı zamanda pazarlama ve coğrafi işaretlerle ilgili de çalışmaları var. Belediyenin yol, asfalt gibi çalışmalarının yanı sıra kırsal kalkınmanın arttırılması ile refah seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili yapmış oldukları çalışmalarda birlikte mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi'nin ortaklaşa yürütmüş olduğu ve 2018 -2028 yıllarında 10 yıllık küçük aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve onların gelir seviyesinin yükseltilmesi ile ilgili bir toplantı yaptık. Bu projeler aynı zamanda küçük aile işletmeciliğinin desteklenmesine yönelik. Sistemimizde kayıtlı toplamda 70 bin 800 çiftçi kardeşimiz var. Meyvecilikle bir çiftçiyi köyünde tutamayız ama mantar gibi devamlı içinde olduğu, meşgul olduğu sebze üretim işlerinde kişinin mutlaka kırsalda oturması gerekir. Herkesi doyduğu yerde doyurmamız lazım. Bizim görevimiz tüm çiftçilerimizin gelirlerini mutlak suretle artırmaktır. Geçimini orada sağlatabilmektir" dedi. - SAMSUN