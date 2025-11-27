Haberler

Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda Halk Oylaması Süreci Başladı

Güncelleme:
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda halk oylaması süreci 1 Aralık'ta sona erecek. Bu yıl 'Yeni Dünyada Çalışma Hayatı' temasıyla gerçekleştirilen program, toplumsal etkiyi artırmayı hedefliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Programı"nda halk oylaması süreci başladı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, en yenilikçi kurumsal sosyal sorumluluk projelerini buluşturan Ortak Yarınlar Ödül Programı, bu yıl "Yeni Dünyada Çalışma Hayatı" temasıyla düzenleniyor.

Toplumsal etkiyi artırmak amacıyla isteyen herkese açık olan halk oylaması 1 Aralık'ta sona erecek.

Açık oylamada katılımcılar, "www.ortakyarinlar.com" üzerinden oy kullanarak yeni çalışma dünyasına yön veren projelere doğrudan katkı sunabilecek.

8 farklı başlıkta 300'e yakın başvuru yapıldı

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeni yetkinlikler, yeni ve kapsayıcı çalışma modelleri ile geleceğin istihdam trendleri ışığında şekillenen bu yılın teması, kurumların yalnızca bugünü değil, yarını da kucaklayan çözümler üretmesini teşvik ediyor.

Kurumlar, çalışanların dönüşümüne destek veren, genç ve kadın istihdamını güçlendiren, teknolojiyi insan odağıyla buluşturan ve geleceğin iş modellerini hayata geçiren projelerle yarışıyor.

Bu yıl Ortak Yarınlar Ödül Programı'na, "Birlikte Mümkün", "Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar", "Gençlerin Yolunu Açanlar", "Sosyal Uyum, Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", "İşimizin Yarını" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" kategorilerinden oluşan 8 farklı başlıkta 300'e yakın başvuru yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kurumlar, yeni çalışma dünyasının ihtiyaçlarına çözüm üreten, toplumsal faydayı odağına alan projeleriyle programa ilgi gösterdi.

Jüri değerlendirmesiyle eş zamanlı yürütülen halk oylaması, kurumların geleceğe dair ürettiği projelerin toplum tarafından desteklenmesi açısından özel bir önem taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki bireyler, çalışma hayatının geleceğine yön verecek projelerin seçim sürecine aktif olarak katılabiliyor.

Kazanan projeler, 10 Aralık'ta ödül töreniyle açıklanacak.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi
