Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ilkeler yeniden düzenlendi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili yeni ilke kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenlemeler, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik ilke kararlarını yeniden değerlendirdi.

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, finansal tablolarını "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na uygun hazırlayan işletmelerin, ortak kontrole tabi birleşmelerini finansal tablolarına yansıtma ilkelerinin düzenlemesi amaçlandı.

Buna göre, ortak kontrole tabi birleşmelerde "hakların birleştirilmesi" yöntemi kullanılacak.

Hazırlanan açılış finansal durum tablosunun sunulması zorunlu olmayacak. Birleşmeyle bağlantılı katlanılan maliyetler doğrudan kar veya zarara yansıtılacak.

Belirlenen ilke kararları 1 Ocak'tan itibaren başlayan yıllık raporlama dönemleri içinde gerçekleşen ortak kontrole tabi işletme birleşmelerine uygulanacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 17 Ekim 2018 tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin Kurul kararı yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
