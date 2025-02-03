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Ortaca'da Ekmek Fiyatları 15 Liraya Yükseldi

Ortaca'da Ekmek Fiyatları 15 Liraya Yükseldi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde ekmek fiyatları yüzde 50 oranında artışla 15 lira oldu. Fırın ürünlerinde de benzer zamlar gerçekleştirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ekmek 15 lira oldu.

Ortaca'da ekmek ve fırın ürünlerinde fiyatlar yüzde 50'ye varan oranda zamlandı. Ortaca'da bugünden geçerli olmak üzere, 10 liraya satılan ekmek 15 liraya çıkarken, 15 liraya satılan boğaca ve simit gibi ürünlerin fiyatı da 20 liraya çıktı. Birçok fırının bugün itibariyle fiyat zammını yansıttıkları öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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