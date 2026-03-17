Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin işletme süresi 49 yıla çıkarıldı
Samsun'da bulunan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'ni kuran ve işleten Orta Karadeniz Serbest Bölge Kurucu ve İşletici AŞ'nin (OSBAŞ) yetki süresi 49 yıla uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Samsun'da yer alan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'ni kurup işleten OSBAŞ'ın yetki süresi 30 yıldan 49 yıla çıkarıldı.
Kararla, bölgenin kroki ve koordinatları da yeniden düzenlendi.
Kaynak: AA / Doğukan Gürel