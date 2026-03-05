Orta Doğu'daki hava sahası krizi lojistik maliyetlerini artırabilir

Orta Doğu'da art arda gelen hava sahası kapatma ve operasyonel kısıtlama kararları, küresel lojistik zincirinde yeni bir belirsizlik dalgası oluşturdu. Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda birçok ülke sivil uçuşlara yönelik sınırlamalar getirdi.

Uzmanlara göre, alternatif rotaların devreye alınması transit sürelerini uzatırken, navlun ve yakıt ek ücretlerinde artış riski de gündeme geliyor. Özellikle blok space planlamalarının yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Asset Air Cargo Operasyon Müdürü Ezgi Kaptan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Hürmüz Boğazı'nın küresel ticaret için kritik bir geçiş noktası olduğuna dikkat çekti. Kaptan, "Hürmüz Boğazı küresel deniz ticaretinin kilit noktası. muhtemel bir kapanma, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açar. Bu durumda zaman-kritik ve yüksek değerli yükler hızla hava taşımacılığına yönelir. Sonuç olarak hava kargoda talep artışı kaçınılmaz olur" dedi.

Navlun ve kapasite baskısı gündemde

Petrol fiyatlarında yaşanabilecek muhtemel artışın jet yakıtı maliyetlerini yukarı çekmesi beklenirken, deniz taşımacılığından havaya doğru yaşanabilecek yük kaymasının spot navlun fiyatlarında sert yükselişlere neden olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, kapasitenin daralabileceğini ve charter uçuşlara olan talebin artabileceğini öngörüyor.

Krizler yeni fırsatlar da doğuruyor

Sektör temsilcilerine göre kriz dönemleri kısa vadede maliyet baskısı oluştursa da, doğru kapasite planlaması yapan firmalar için hava kargo tarafında büyüme fırsatı oluşturabiliyor. Hızlı karar alabilen ve esnek operasyon kabiliyeti bulunan şirketlerin bu süreçte avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Öte yandan Orta Doğu'daki hava sahası kısıtlamalarının da hava kargo operasyonlarını doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Bölgedeki mevcut tabloya göre İran, Irak, İsrail ve Katar sivil uçuşlara tamamen kapatılırken; Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Lübnan'da ise operasyonların kısmen kısıtlı şekilde sürdüğü bildirildi. Uzmanlar, bölgedeki hava sahası ve operasyonel durumun dinamik şekilde değişmeye devam ettiğini belirterek, lojistik planlamaların güncel gelişmeler doğrultusunda anlık olarak revize edilmesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı