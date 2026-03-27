Ormanların ekonomiye katkısı panelde ele alındı

Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, ormanların sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı katkıların ele alındığı "Ormanlar ve Ekonomi" paneli düzenlendi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ormanlar ve Ekonomi" paneline, kamu, sivil toplum, akademi, özel sektör ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, ormanların yalnızca çevresel değil, aynı zamanda doğal kaynak temelli ekonomik sistemlerin temel unsuru olduğu değerlendirildi.

Panelde, küresel ormancılık eğilimleri, Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları ve sürdürülebilir orman yönetiminin kalkınma politikalarındaki yeri ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, ormanların ekonomik ve stratejik önemine dikkati çekti.

Ormanların yalnızca çevresel bir değer değil, aynı zamanda ekonomi, üretim sistemleri ve geleceğin temel taşı olduğuna işaret eden Polat, "Bugün ormancılık sektörü, odun üretiminin ötesine geçerek odun dışı orman ürünlerindeki çeşitlenmeyle çok boyutlu bir ekonomik yapıya dönüşmüştür. Artık odun dışı orman ürünleri ve orman kaynakları temelli biyoekonomi, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde kritik rol oynamaktadır. Ormanlara yapılan her yatırım, yeşil geleceğimize yapılan bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2030'a kadar 10 milyar tohum ve fidanı toprakla buluşturmak"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de ormanların Türkiye ekonomisi için stratejik bir değer olduğunu belirterek, "2025'te 129 bin hektarı aşan alanda ormanlaştırma çalışması gerçekleştirdik, 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2003'ten bu yana da 8 milyar fidanı toprağımızla buluşturduk ve ülkemize kazandırdık. Hedefimiz, 2030 yılına kadar 10 milyar tohum ve fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanı daha da güçlendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise ormanları korumanın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve kardeş coğrafyalarda sürdürülebilir orman yönetimi, ekosistem restorasyonu ve kırsal kalkınma alanlarında önemli yeşil adımlar atıyoruz. Bu çalışmalar, özellikle orman köylüsü kadınlar, gençler ve küçük ölçekli üreticiler için ekonomik fırsatlar yaratırken, aynı zamanda daha iklim dirençli ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır."