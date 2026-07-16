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Orman yangınlarına yol açan fiillere ağır yaptırım

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaz döneminde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. İhmal sonucu yangına sebep olanlara 3-10 yıl, kasten yakanlara müebbet hapis cezası uygulanacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaz döneminde artan orman yangınlarına karşı, vatandaşları ihmallere yönelik yaptırımlar konusunda uyardı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından, orman yangınlarına yönelik cezalara ilişkin paylaşım yapıldı.

"Orman yangınlarına sebep olan ihmallerin 10 yıla kadar, kasten orman yakmanın ise müebbet hapisle cezalandırıldığını biliyor muydunuz?" ifadesi kullanılan paylaşımda, şu bilgiler yer aldı:

"İzin verilen yerler dışında ateş yakanlar veya yakılan ateşi tamamen söndürmeden terk edenler, ormanlara sönmemiş sigara izmariti veya yangına yol açabilecek atıklar bırakanlar, ormana 4 kilometre mesafede veya ilgili kanun kapsamındaki köy sınırları içinde anız-bitki örtüsü yakanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır."

İhmal sonucu yangına sebep olanlara 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası, örgüt faaliyeti kapsamında orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığı aktarılan paylaşımda, ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde bu suçlardan dolayı ayrı cezalar uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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