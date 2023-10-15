Orman köylülerine 499 milyon lira ısı yalıtımı desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığı'nca orman köylülerine 2012 yılından bu yana sağlanan 499 milyon 120 bin lira ısı yalıtımı (mantolama) desteği ile yaklaşık 63 bin 245 ton odun tasarrufu sağlandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığı'nca orman köylülerine 2012 yılından bu yana sağlanan 499 milyon 120 bin lira ısı yalıtımı (mantolama) desteği ile yaklaşık 63 bin 245 ton odun tasarrufu sağlandı.

OGM, yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün desteklenmesine yönelik hayata geçirilen ORKÖY Projesi kapsamında kredi ve hibe desteklerinde bulunuyor. Orman köylülerinin ısınma giderlerini azaltarak enerji tasarrufu sağlamak, binaların ömrünü uzatmak ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana 9 bin 35 binaya, 499 milyon 120 bin lira mantolama desteği verildi. Çalışma ile bugüne kadar yaklaşık 63 bin 245 ton odun tasarrufu edildiği belirtildi.

'GELİRDEN ORMAN KÖYLÜMÜZE PAY VERECEĞİZ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman köylülerine yönelik desteklerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yıl içerisinde yapılan yasal düzenleme ile orman köylümüzün gelir seviyesini daha da arttırma imkanına kavuştuk. Ormanlarımızdan elde edilen gelirlerden artık orman köylümüze de pay vereceğiz. Orman köylümüzün ekonomik ve sosyal olarak yanındayız. 'Türkiye Yüzyılı'nı orman köylülerimiz ile daha yeşil hale getireceğiz" dedi.

'KREDİ ÜST LİMİTİ 90 BİN LİRA'

ORKÖY Daire Başkanı Mesut Güler de desteklerin amacının; ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, orman köylüsünün yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal kesimde istihdamı arttırarak köyden kente göçü önlemek olduğunu söyledi. Güler, mantolama desteğine ilişkin, "Projemizin yüzde 20'si hibe, geri kalan yüzde 80 krediye de faizsiz olarak 5 yıl içinde geri ödeme imkanı tanıyoruz. Orman köylülerimiz için tanıdığımız imkanın, son derece cazip olması sebebi ile projemize öngördüğümüzden çok fazla başvuru yapıldı. Bizler de ORKÖY olarak yasal prosedür ve imkanlar ölçüsünde bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Pencere değişimi ve katı yakıtlı kat kaloriferi tesisatı dahil ısı yalıtımı projesinin, 2023 yılı kredi üst limiti 90 bin lira. 2012 yılından 2021 yılına kadar 7 bin 153 orman köylüsü aileye 420 milyon liranın üzerinde, 2022 yılında 815 orman köylüsü aileye 30 milyon lirayı aşan ısı yalıtımı desteği verdik. 2023 yılı sonuna kadar 1067 orman köylüsü aileye de 49 milyon liraya yakın destek vermiş olacağız" dedi.

Düzce'nin Eskimencik köyü sakinlerinden Mehmet Bedir, köylerinin dağ dibinde bir orman köyü olması nedeniyle kışların soğuk geçtiğini belirterek, şunları dedi: "ORKÖY tarafından böyle güzel bir imkan tanındı. Muhtarlığımız ısı yalıtımı için başvurdu. Proje ile mantolama yaptırdık. Evimiz çok rutubet oluyordu. Şu anda hiç rutubet yok. 3 ton kömür yakıyorduk, şu anda 750 kilograma kadar düştü. Sebep olanlardan ve bize destek veren Orman Teşkilatımızdan Allah razı olsun."