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Hatay'da ORKÖY ile 67 aileye 2,2 milyon TL destek

Hatay'da ORKÖY ile 67 aileye 2,2 milyon TL destek
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Hatay Antakya'da ORKÖY projesi kapsamında 67 aileye toplam 2 milyon 212 bin TL tutarında makine ve ekipman desteği sağlandı. Teslim töreninde 33 hamur yoğurma, 30 çapa motoru ve 4 süt sağma makinesi dağıtıldı; Bölge Müdürü İlkay Günay, orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde ORKÖY projesi kapsamında 67 aileye toplam 2 milyon 212 bin TL destek sağlandı.

Düzenlenen törende orman köylülerine 33 hamur yoğurma makinesi, 30 çapa motoru ve 4 süt sağma makinesi teslim edildi.

Törene Bölge Müdürü İlkay Günay, Tahtaköprü Muhtarı Ahmet Hafız ve vatandaşlar katıldı.

Bölge Müdürü Günay, ORKÖY yatırımlarıyla orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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