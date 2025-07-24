Orka Holding, Uluslararası Bayi Toplantısını İstanbul'da Gerçekleştirdi

Orka Holding, 55 ülkeden 100'e yakın iş ortağının katıldığı yurt dışı bayi toplantısının 47'incisini İstanbul'da gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki Damat Tween ve D'S Damat markalarının bölgesel ve yerel ortaklarla işbirliklerini güçlendirmesi planlarının ele alındığı toplantıda, 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonları da tanıtıldı.

Damat Tween'in 2026 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, "köklerden doğan yaz hikayesi" temasıyla tanıtıldı. Koleksiyon, geçmişe sadık ama geleceğe dönük tasarımlarla doğal pamuk, ipek ve keten kumaşlarla zarafeti ve konforu bir araya getiriyor.

D'S damat koleksiyonu ise lavanta, ekru, pas ve çikolata kahvesi gibi tonlarla yaz mevsiminin doğallığını yansıtan bir stil sunuyor. Keten, tencel ve örme kumaşlardan oluşan koleksiyon, modern erkek gardırobunu sade ama etkileyici bir estetikle yorumluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, organizasyonlarının uluslararası alanda sahip oldukları güçlü etkiyi ve güvenilirliği gösterdiğine dikkati çekti.

Orakçıoğlu, "Bu yıl özellikle büyüme hedeflediğimiz Kuzey ve Güney Amerika, Balkan Ülkeleri ve Körfez Bölgesi'nden de güçlü katılımlara ev sahipliği yaptık. Ayrıca güçlü pazar potansiyeli dolayısıyla Körfez ülkelerine doğrudan yatırım da planlarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.