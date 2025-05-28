Orhaneli'de Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Orhaneli'de Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Dağıtımı Yapıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Orhaneli'de çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 56 üreticiye toplamda 280 kilo kuru fasulye tohumu dağıttı. İlçe Tarım Müdürü İlkay Sevinç, ekim döneminde çiftçilerle birlikte olacaklarını belirtti.

Orhaneli'de çiftçilere destek olmak için kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve desteklenmesi projesiyle kuru fasulye (şeker cinsi) tohumlarının üreticilere dağılımı gerçekleştirildi. Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ilçe müdürlüğüne müracaat eden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 56 üreticiye 5'er kiloluk toplamda 280 kilo oturak cinsi şeker fasulyesi dağıtımı yapıldı.

İlçe Müdürü İlkay Sevinç, çiftçilere tohumlarını teslim ederken, "Bu verilen tohumların ekim ve hasat döneminde ilçe tarım müdürlüğümüz ziraat mühendislerimiz tarafından denetlenip kontrolleri sağlanırken çiftçinin yanında olacağız. Bol bereketli yıl olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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