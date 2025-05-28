Orhaneli'de Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Orhaneli'de çiftçilere destek olmak için kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve desteklenmesi projesiyle kuru fasulye (şeker cinsi) tohumlarının üreticilere dağılımı gerçekleştirildi. Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ilçe müdürlüğüne müracaat eden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 56 üreticiye 5'er kiloluk toplamda 280 kilo oturak cinsi şeker fasulyesi dağıtımı yapıldı.

İlçe Müdürü İlkay Sevinç, çiftçilere tohumlarını teslim ederken, "Bu verilen tohumların ekim ve hasat döneminde ilçe tarım müdürlüğümüz ziraat mühendislerimiz tarafından denetlenip kontrolleri sağlanırken çiftçinin yanında olacağız. Bol bereketli yıl olmasını diliyorum" dedi. - BURSA