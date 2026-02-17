Organize Tarım Bölgeleri'nde bitkisel üretim 3 yılda 6 katına çıktı

Organize Tarım Bölgeleri'nde (OTB), bitkisel üretim 2023 yılına göre 6 katına çıkarak 10 bin tondan 60 bin tona, hayvan varlığı da yüzde 166,7 artışla 60 binden 160 bin büyükbaşa yükseldi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak üzere kurulan Organize Tarım Bölgeleri ile Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin tüketicilere uygun şartlarda ve fiyatlarda ulaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda OTB sayısının artırılması ve söz konusu bölgelerin ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bitkisel üretim alanında geçen yıl Yozgat Yerköy Jeotermal Sera ve Batman Sera olmak üzere 2 OTB'ye daha tüzel kişilik kazandırılırken, böylece tüzel kişilik kazandırılan OTB sayısı 45'e yükselmiş oluyor.

Organize Tarım Bölgeleri'nin 24'ü bitkisel, 20'si hayvansal üretim yapıyor

Faaliyet alanlarına bakıldığında ise 97 bin 286 dekar alana kurulu Organize Tarım Bölgeleri'nin 24'ü bitkisel, 20'si hayvansal, 1 adeti de su ürünleri yetiştiriciliği konularında çalışmalarını sürdürüyor.

Tüzel kişilik kazanan 24 bitkisel üretim konulu OTB Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir (3), Çanakkale, Denizli, İzmir (3), Kayseri, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Samsun, Yalova, Uşak, Zonguldak, Şırnak, Yozgat ve Batman'da bulunuyor.

Bitkisel üretim yapılan organize tarım bölgelerinden 15'i, jeotermal kaynaklı sera olarak faaliyet gösteriyor. Bu iller Aydın, Balıkesir (3), Çanakkale, Afyon, Ağrı, Aksaray, Denizli, İzmir, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Uşak ve Yozgat olarak sıralanıyor.

Hayvansal üretimle ilgili organize tarım bölgeleri de Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Diyarbakır, Elazığ (2), Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Malatya, Muğla, Niğde, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da yer alıyor.

Adana Su Ürünleri OTB'de 250 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor

Türkiye'de ve Avrupa'da ilk ve tek olarak inşası devam eden Adana Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi'nde ise 60 bin ton üretim, 3 bin kişiye istihdam sağlanarak, yılda 350 milyon dolar ciro, 250 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Faaliyete geçen OTB'lerde bitkisel üretimin 2023 yılına göre 6 katına çıkarak, 10 bin tondan 60 bin tona yükseldiği belirlendi. Hayvancılık üretimiyle ilgili faaliyet gösteren OTB'lerde hayvan varlığı da söz konusu dönemde yüzde 166,7 artışla 60 binden 160 bin büyükbaşa ulaştı.

Yatırım programında yer alan OTB'lere yönelik 2025 yılında 2,01 milyar lira kredi sağlandı.

Öte yandan Bakanlığın 2026-2028 projeksiyonuna göre, OTB'lerde bitkisel üretimin bu yıl 400 bin tona, 2027'de 850 bin tona, 2028'de 1 milyon 100 bin tona çıkması planlanıyor. Söz konusu dönemde hayvansal üretimin sırasıyla 300 bin başa, 430 bin başa ve 600 bin başa yükselmesi öngörülüyor.

Organize Tarım Bölgeleri'ndeki bitkisel üretim miktarları ve hayvan varlığı verileri şöyle sıralandı: