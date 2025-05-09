Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Gürcistan'daki Turizm Fuarı Katılımı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan'da düzenlenen 16. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Batum'da gerçekleştirilen fuarda, oda üyesi firmaların tanıtımının yapıldığı stant açıldığı belirtildi.

Stantta iş bağlantıları gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ziyaretçilere çalışmalara ilişkin bilgi verildiği aktarıldı.

Açıklamada, fuara İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Meclis Başkanı Necat Avcı ile meclis üyeleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.