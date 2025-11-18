Haberler

Ordu Kivisinde Hasat Devam Ediyor: Ekonomiye 500 Milyon TL Katkı

Güncelleme:
Ordu'da bu yıl 6 bin 200 ton kivi rekoltesi bekleniyor. Üreticiler, Ordu kivisinin fındıktan sonra önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ifade ediyor. Kivinin ekonomiye katkısının 500 milyon TL olacağı öngörülüyor.

Ordu'da, fındıktan sonra üreticilere önemli oranda gelir sağlayan tescilli Ordu kivisinde hasat devam ediyor. Bu yıl 6 bin 200 ton rekolte beklenen kivinin, il ekonomisine yaklaşık 500 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da hasat devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 bin 200 ton kivi üretimi beklenen Ordu'da üreticiler, kivinin fındığın yanında önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini belirtiyor. Kendisine has aroması ve lezzetinin yanı sıra, uzun süreli depo ömrü ile tercih edilen Ordu kivisinin 90 gram ve üzeri 80 liradan satılacak.

"Rekolte düşük ancak ekonomiye katkısı 500 milyon TL"

Tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi kivide de rekoltenin düşük olduğunu söyleyen Ordu Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tespitlerine göre 6 bin 200 ton civarında bir kivi tespiti yapıldı. Kivilerimiz hakikaten kaliteli, coğrafi işaret belgeli. Fındıktan sonra en fazla katma değer üreten kivinin bu seneki ilin ve ülkemizin ekonomisine katkısı tahminimize göre 500 milyon TL civarında, iyi bir kazanç. Birincisi sınıf kivi 80, ikincisi sınıf 40 ve üçüncüsü sınıf kivi ise 25 lira, bu yıl sözleşmeyi ona göre yaptık" dedi.

"Uygun fiyata satılan İran kivisi üreticileri sıkıntıya sokabiliyor"

"Önceki yıllarda biz kivi toplarken ve satarken kota yüksek tutuluyordu ve İran'dan kivi gelmiyordu ya da yüksek fiyatlı geliyordu" diyen Uzunlar, "Ama şuan alıcılar Mersin Limanı'ndan İran kivisini daha uygun fiyata alabiliyorlar. Bu konuda sıkıntımız var, bu konunun ele alınmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde kivi bahçesine giren işçiler ise kivi hasadının fındığa göre daha kolay olduğunu belirttiler. İşçiler, Ordu kivisinin lezzet ve aromasının güzel olduğunu, hasadın güzel geçtiğini belirttiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
