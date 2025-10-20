Haberler

Ordu'da Hamsi Fiyatları Düşerek 70 Liradan Satışa Sunuluyor

Ordu'da Hamsi Fiyatları Düşerek 70 Liradan Satışa Sunuluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 70 liraya geriledi. Balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsi ile kıyıya dönerek fiyatların düşmesine neden oldu. Mezgit ve istavrit de en çok talep gören balık çeşitleri arasında yer alıyor.

Ordu'da balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 70 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, bir süredir avladıkları bol miktarda hamsiyle kıyıya dönüyor.

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra mezgit ve istavrit en çok satılan çeşitler arasında bulunuyor. Kentte hamsi 70 liradan, mezgit 200, barbun 150 ve istavrit ise 100 liradan satılıyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, AA muhabirine, son günlerde özellikle hamsi avının yeniden arttığını, buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü söyledi.

Geçen hafta 100 ila 150 liradan satılan hamsinin kilogramının 70 liraya gerilediğini ifade eden Arslantürk, hamsinin bollaştıkça fiyatının düşmeye devam edeceğini dile getirdi.

Arslantürk, hamsinin yanı sıra tezgahta en çok istavrit ve mezgite ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.