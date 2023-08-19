Ordu'da Fındık Hasadı Sıcak Hava Nedeniyle Zorlaşıyor

Ordu'da fındık hasadının başlaması ile bahçelerinde fındık toplayan üreticileri bugünlerde en çok sıcak hava zorluyor. Hava sıcaklıkları gün aşırı 35 ila 40 dereceyi bulurken bahçelerde üreticiler fındık hasadı yaparken çok zorlandıklarını ifade ettiler.

Ordu'da fındık hasadının başlaması ile bahçelerinde fındık toplayan üreticileri bugünlerde en çok sıcak hava zorluyor.

Hava sıcaklıkları gün aşırı 35 ila 40 dereceyi bulurken bahçelerde üreticiler fındık hasadı yaparken çok zorlandıklarını ifade ettiler. Fındık üreticisi Engin Yüksel, "Ağustos ayı bölgemizde çok sıcak geçiyor. Özellikle bu yıl ise anlam veremediğimiz hava sıcaklığı bizi bahçelerde hasat toplarken gerçekten çok zorluyor. Ailece bahçeye sabahın ilk saatlerinde giderek güneş çıkmadan fındığı toplamaya çalışıyoruz. Öğle saatlerinde kısa süreli fındık toplayarak bol şekilde su ve çay molası veriyoruz. Akşam saatlerinde ise yeniden tempomuzu hızlandırarak hızlı bir şekilde fındığımızı topluyoruz" dedi.

Ailece sabahın ilk saatlerinde fındık toplamaya gittiklerini söyleyen Gökçe Demirbaş ise "Bu yıl havalar normalin dışında çok sıcak gidiyor. Fındık toplamak zaten zor bu durumu sıcak daha da zor bir duruma getiriyor. Adeta sıcakla imtihan içindeyiz. Serin saatlerde tempolu bir şekilde fındık toplayarak o saatlerin telafisini yapıyoruz. Hasadımız tüm üreticilere hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU