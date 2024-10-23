Ordu'da Çilek Üretimi Rekora Koşuyor

Ordu'da 466 dekarda 1218 ton çilek yetiştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kentte fındık ve kividen sonra en çok üretimi yapılan tarım ürününün çilek olduğunu söyledi.

Nisanda üretimine başlanan çilekte hasadın bugünlerde tamamlandığını belirten Yılmaz, "İlimiz genelinde bu yıl 466 dekarda 1218 ton çilek üretimi gerçekleşti." dedi.

Getirisi yüksek ve pazar sorunu olmayan çilek üretimine ilginin arttığını vurgulayan Yılmaz, üretimin önemli kısmının Altın Ordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yapıldığını aktardı.

Yılmaz, çileğin Ordu ekonomisine katkısının yaklaşık 100 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.