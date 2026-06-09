Haberler

OpenAI, olası halka arz kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli başvuru yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gizli taslak kayıt beyanını sunduğunu duyurdu. Şirket, sürecin zaman alabileceğini ve henüz kesin bir karar verilmediğini belirtti.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bunun kamuoyuna sızmasını beklediğimiz için şimdiden duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin henüz bir karar verilmediği belirtilen açıklamada, özel şirket olarak yürütülmesinin daha kolay olabileceği bazı planlar nedeniyle sürecin zaman alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bunun "karmaşık bir ödünleşim" süreci olduğu vurgulanarak, söz konusu başvurunun, şirketin en doğru seçenek olarak değerlendirmesi halinde daha erken halka açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Yapay zeka şirketlerinden Anthropic de geçen hafta olası halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol

Yıldız isme çağrı yaptı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme! İşte fotoğrafa düşülen not

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Avrupa savunma sanayisinde deprem: 100 milyar Euro'luk savaş uçağı projesi iptal edildi

Avrupa'nın iki devi arasında kriz! 100 milyar Euro'luk proje iptal

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan Aziz Yıldırım için tartışılan karar
Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

ABD'den sporculara skandal karşılama: Sanki her biri azılı suçlu!
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler