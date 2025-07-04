Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
2025 Temmuz zammıyla birlikte vaizlerin maaşı 55.332 TL'den 63.916 TL'ye, imam-hatiplerin maaşı ise 45.886 TL'den 53.031 TL'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı da netleşti. Yüzde 15,57'lik zam oranı, kamu çalışanlarının yeni maaşlarını belirledi. Bu kapsamda, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan vaiz ve imam-hatiplerin alacakları maaşlar da güncellendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 50 BİN 502 TL OLDU
En düşük memur maaşı 50 bin 502 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22 bin 670 TL'ye yükselirken, din görevlilerinin Temmuz ayı maaşları şu şekilde oldu:
Vaiz (1/4 Kademe)
- Mevcut maaş: 55.332 TL
- Zamlı maaş (%15,57): 63.947 TL
İmam-Hatip
- Mevcut maaş: 45.886 TL
- Zamlı maaş (%15,57): 53.031 TL
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR;
- Şube Müdürü (1/4): 66.358 TL → 76.659 TL
- Memur (9/1): 45.555 TL → 52.617 TL
- Uzman Öğretmen (1/4): 58.663 TL → 67.766 TL
- Öğretmen (1/4): 52.935 TL → 61.146 TL
- Başkomiser (3/1): 64.481 TL → 74.490 TL
- Polis Memuru (8/1): 58.938 TL → 68.084 TL
- Uzman Doktor (1/4): 109.154 TL → 126.119 TL
- Hemşire (5/1): 53.465 TL → 61.759 TL
- Mühendis (1/4): 67.691 TL → 78.200 TL
- Teknisyen (11/1): 47.224 TL → 54.547 TL
- Profesör (1/4): 96.374 TL → 111.348 TL
- Araştırma Görevlisi (7/1): 63.877 TL → 73.792 TL
- Vaiz (1/4): 55.332 TL → 63.916 TL
- Avukat (1/4): 63.637 TL → 73.515 TL