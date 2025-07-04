Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Temmuz zammıyla birlikte vaizlerin maaşı 55.332 TL'den 63.916 TL'ye, imam-hatiplerin maaşı ise 45.886 TL'den 53.031 TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı da netleşti. Yüzde 15,57'lik zam oranı, kamu çalışanlarının yeni maaşlarını belirledi. Bu kapsamda, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan vaiz ve imam-hatiplerin alacakları maaşlar da güncellendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 50 BİN 502 TL OLDU

En düşük memur maaşı 50 bin 502 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22 bin 670 TL'ye yükselirken, din görevlilerinin Temmuz ayı maaşları şu şekilde oldu:

Vaiz (1/4 Kademe)

  • Mevcut maaş: 55.332 TL
  • Zamlı maaş (%15,57): 63.947 TL

İmam-Hatip

  • Mevcut maaş: 45.886 TL
  • Zamlı maaş (%15,57): 53.031 TL

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR;

  • Şube Müdürü (1/4): 66.358 TL → 76.659 TL
  • Memur (9/1): 45.555 TL → 52.617 TL
  • Uzman Öğretmen (1/4): 58.663 TL → 67.766 TL
  • Öğretmen (1/4): 52.935 TL → 61.146 TL
  • Başkomiser (3/1): 64.481 TL → 74.490 TL
  • Polis Memuru (8/1): 58.938 TL → 68.084 TL
  • Uzman Doktor (1/4): 109.154 TL → 126.119 TL
  • Hemşire (5/1): 53.465 TL → 61.759 TL
  • Mühendis (1/4): 67.691 TL → 78.200 TL
  • Teknisyen (11/1): 47.224 TL → 54.547 TL
  • Profesör (1/4): 96.374 TL → 111.348 TL
  • Araştırma Görevlisi (7/1): 63.877 TL → 73.792 TL
  • Vaiz (1/4): 55.332 TL → 63.916 TL
  • Avukat (1/4): 63.637 TL → 73.515 TL

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı 48 saat sonra beklenen haberi verdi
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu

Meclis karıştı! 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin TL'lik zam kesinleşti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMenderes Tubay:

Onların Derken Bu ülkede Memur değiller mi? Diyanet personeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Napalim...iyi para az degil...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMenderes Tubay:

Onların derken bu ülkede memur sınıfın da değiller mi Diyanet Görevlileri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Çalışan elleri nasır tutanlar sürünüyor Yattığı yerden reislerine isyan eden memurlar uçuyor. Artık karşında muhalefet diye bir şeyde yok. Memurlar Vekiller Belediyeler herbirlikte soyun milleti.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda

Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız geliyor
Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı

Güneş yakıp kavuracak! 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.