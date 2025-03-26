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Önce Sabancı, şimdi Tuncay Özilhan! Patronlar bir bir bırakıyor

Önce Sabancı, şimdi Tuncay Özilhan! Patronlar bir bir bırakıyor
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Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı'nın görevini bıraktığını açıklamasının ardından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü görevini haziran ayında devretmeye hazırlanıyor. Görevi kurucu ortak İzzet Özilhan'ın ardından Kamil Yazıcı'dan devralan Özilhan'ın yerine Yazıcı Ailesi'nden bir ismin gelmesi bekleniyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

ÖZİLHAN GÖREVİNİ BIRAKIYOR

Bu ayrılığın ardından 2007 yılından bu yana Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün de başında bulunan Tuncay Özilhan'ın da haziran ayında görevi bırakacağı belirtildi.

Kuruculardan Kamil Yazıcı'dan bayrağı devralan Özilhan, grubun globalleşmesine çok büyük katkı yaptı.

Özilhan, önümüzdeki haziran ayında başkanlık koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

YAZICI AİLESİ'NE GEÇECEK

Yeni başkan ise Yazıcı Ailesi'nden olacak. Yani Özilhan Ailesi'ne 2007 yılında geçen başkanlık tekrar Yazıcı Ailesi'ne dönecek.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, kulislerde yeni başkanın hali hazırda başkan vekilliği görevini yürüten Kamil Süleyman Yazıcı'nın olacağı konuşuluyor.

Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın da Başkan Vekili olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

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