Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliğinin Türk turizmine katkıda bulunması bekleniyor

Güncelleme:
Umman'ın Maskat şehrinde düzenlenen 'OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı', Türk kültürü ve gastronomisine olan ilgiyi artırarak Türkiye'ye olan turistik ziyaretleri teşvik etmeyi hedefliyor. Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, fuarın verimli geçtiğini ve işbirliklerinin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen, "OMNEX 2026 Umman- Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"nın, bölge vatandaşlarının Türkiye'ye olan turizm ilgisini artırması bekleniyor.

Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026" etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fuar dolayısıyla firmalarını tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Gündoğan, organizasyonun kendileri adına oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Gündoğan, fuar kapsamında birçok toplantı ve ikili görüşme gerçekleştirdiklerine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında, Umman'ın beklentilerini, bizim beklentilerimizi karşılıklı paylaştık. Ben iş ilişkilerimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum." dedi.

"Umman halkı Türkiye'yi çok seviyor"

Umman halkının, Türk kültürüne ve gastronomisine oldukça ilgili olduğunu dile getiren Gündoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz dünya mutfağında çok iyi bir yere sahibiz. Burada, bir taksiye bindiğimizde 'Türkiye, İstanbul' diyorlar. Umman halkının nüfusu çok fazla olmasa bile çoğu İstanbul'a gelmiş durumda ve Türkiye'yi bir kez ziyaret etmişler. Bence, fuar çok faydalı oldu. Bu noktada da işbirliklerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Umman halkı, Türkiye'yi çok seviyor. Fuar, ülke turizmimizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
