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Oltu TSO'da beyaz liste 5 komiteyi de kazandı, Baki Karaca 5. kez başkan seçildi

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Oltu TSO'da beyaz liste 5 komiteyi de kazandı, Baki Karaca 5. kez başkan seçildi Haber Videosunu İzle
Oltu TSO'da beyaz liste 5 komiteyi de kazandı, Baki Karaca 5. kez başkan seçildi
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Oltu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde beyaz liste beş meslek komitesinin tamamında kazandı; 1. komitede 31'e 7, 5. komitede 26'ya 20 oyla öne geçti. Baki Karaca'nın 5. kez başkan seçildiği belirtilirken gözler yeni yönetim sürecine çevrildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçim heyecanı tamamlandı.

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 1. Meslek Komitesi'nde Baki Karaca ve Medeni E kerin yer aldığı beyaz liste ile Mahmut Gürsoy ve Hüseyin Gürsoy'un bulunduğu mavi liste yarıştı. Yapılan oylamada beyaz liste 31 oy alırken, mavi liste 7 oyda kaldı. 2, 3 ve 4. Meslek Komitelerinde beyaz liste seçime rakipsiz katıldı. Söz konusu komitelerde beyaz liste, geçerli oyların tamamını alarak meclis üyeliklerini kazandı. Seçimlerin en çekişmeli geçtiği komitelerden biri olan 5. Meslek Komitesi'nde, Halis Cengiz ve Neşet Demir'in yer aldığı beyaz liste ile Kadir Parlak ve İbrahim Mansız'ın bulunduğu kırmızı liste yarıştı. Oylama sonucunda beyaz liste 26 oy alarak seçimi kazanırken, kırmızı liste 20 oyda kaldı. Seçimde ayrıca 2 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı.

Beş meslek komitesinin tamamında beyaz listenin kazanmasıyla birlikte, OTSO'da yeni yönetimin belirlenmesi sürecine geçildi. Baki Karaca'nın 5. kez Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçildiği belirtilirken, seçim sonuçlarının ardından gözler odanın yeni yönetiminin oluşturulacağı sürece çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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