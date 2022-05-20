Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı - Haberler

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Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Ekonomi
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Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim desteğinin son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisine, 1 milyon 245 bin lira yardım yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim desteğinin son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisine, 1 milyon 245 bin lira yardım yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bu yıl için 1600 TL'ye çıkarılan üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisinin hesabına toplam 1 milyon 245 bin lira aktarıldı.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Ekonomi

Yerel, Ekonomi, Haberler

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