Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim desteğinin son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisine, 1 milyon 245 bin lira yardım yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bu yıl için 1600 TL'ye çıkarılan üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisinin hesabına toplam 1 milyon 245 bin lira aktarıldı.