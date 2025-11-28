Haberler

Öğrenciler üretiyor, satıyor; okullarına gelir sağlıyor
Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okulun seralarında ve açık alanda yetiştirdikleri kışlık sebzeleri, cuma günlerinde Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri'nde kendilerine ayrılan bölümde satışa sunuyor.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okulun seralarında ve açık alanda yetiştirdikleri kışlık sebzeleri, cuma günlerinde Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri'nde kendilerine ayrılan bölümde satışa sunuyor. Öğrencilerin ürettiği doğal sebzeler, kısa sürede vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle satın alınıyor.

Her hafta cuma günü kurulan halk pazarında yer alan öğrenciler, kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri satışa sunarken, hafta içinde esnaftan gelen siparişleri de ulaştırarak okullarına ekonomik katkı sağlamayı sürdürüyor.

Okulda bulunan iki sera ve açık üretim alanında elde edilen ürünlerin okul bütçesine destek olduğunu belirten Okul Müdür Yardımcısı Cemal Ayna, şunları kaydetti: "Okulumuz Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri hem öğreniyor hem üretiyor. Aynı zamanda ürünlerin pazarlanması konusunda da tecrübe kazanıyorlar. Bu çalışmalar sayesinde okulumuza da önemli bir gelir sağlanmış oluyor." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
