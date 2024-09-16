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OEDAŞ, Frig Ultra Maratonu'nda İkincilik Elde Etti

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Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), onuncusu düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na 70 kişilik ekiple katılarak 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda ikincilik elde etti. OEDAŞ, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu yıl onuncusu düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na 70 kişilik ekiple katılarak 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda ikincilik elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, tarihi ve kültürel mirasa destek sunmak amacıyla ana faaliyet alanı kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bölgedeki etkinliklerde de aktif olarak yer alıyor.

OEDAŞ çalışanları bu kapsamda bu yıl onuncusu düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katıldı. Gönüllülerden oluşan 70 kişilik OEDAŞ ekibinin tamamı 6 kilometre ve 12 kilometre parkurlarını başarıyla tamamladı.

Tüm çalışanlar parkurlarını tamamlarken 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda takım olarak ikincilik elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 2021'de "OEDAŞ Tarihi Aydınlatıyor" sloganıyla Frig Vadisi, Aizonai Antik Kenti gibi alanlarda yatırım ve aydınlatma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "O tarihten bu yana da bu bölgelerimizdeki faaliyetlere devam ederek bir yandan mirasımızı koruyor diğer yandan da bölgenin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın her yıl gönüllü olarak katıldığı Frig Ultra Maratonu da bu yaklaşımımızın bir parçası. Bu yıl hem rekor katılıma ulaştık hem de bir kategoride derece elde ettik. Maratona katılan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Anadolu'nun kalbinde, tarihin ve doğanın içinde spor yapmak ekimiz için unutulmaz bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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